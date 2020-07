Magenta: Presentato il nuovo assessore Simone Tisi

Riceviamo e Pubblichiamo.

“Arriviamo qui dopo un percorso condiviso con tutte le forze politiche, quello che portiamo oggi è il risultato di un tavolo politico, avviato lo scorso febbraio, per ridefinire gli equilibri di questa Giunta alla luce di quello che è il programma elettorale”, ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati, alla presentazione del nuovo assessore Simone Tisi che ha ricevuto dal primo cittadino le deleghe alla Famiglia, al Centro elaborazione dati, all’Anagrafe e al Personale. “L’obiettivo – ha proseguito il sindaco Calati – è quello di continuare a lavorare su quelli che sono i temi fondamentali che questa amministrazione porterà avanti da qui alla fine del mandato. Il tavolo nato lo scorso febbraio, al quale hanno preso parte tutte le forze politiche, continuerà il suo lavoro sui temi fondamentali per questa amministrazione e per dare risposte alla città”, ha poi spiegato Calati che ha voluto ringraziare i segretari di partito e le segreterie provinciali, sottolineando che “il nuovo assetto politico, che vede l’ingresso di un terzo assessore in quota Lega, è stato raggiunto all’unanimità”.

La nomina di Simone Tisi

“Ringrazio la Lega sezione di Magenta e il sindaco Calati per la fiducia che hanno riposto in me – ha detto l’assessore presentandosi – L’obiettivo che mi pongo è il bene della nostra città e cercherò di svolgere questo compito al meglio e con il massimo dell’impegno. La nostra coalizione porta avanti valori che sono identità, tradizione e famiglia e saranno i punti di riferimento del mio lavoro” ha aggiunto l’assessore. Classe ’73 e avvocato di professione, Tisi è al suo primo incarico da amministratore e ha ricevuto le deleghe che erano stata affidate all’ex assessore Rocco Morabito, ad eccezione della delega alla Protezione Civile, che passa al vicesindaco Simone Gelli, e in aggiunta Tisi assume quella al Personale. “Questa è stata una scelta fatta in ottica dell’ottimizzazione delle deleghe al vicesindaco passa l’intero pacchetto ‘sicurezza’, mentre al nuovo assessore sono state affidate le deleghe con lo scopo di migliorare comunicazione e servizi ai cittadini – ha spiegato il sindaco Calati – La sua professionalità di avvocato sarà molto utile alla squadra anche per la gestione di partite sempre più complesse che si affacciano sul panorama amministrativo in un momento di grande evoluzione normativa”, ha poi sottolineato il primo cittadino. “Per quanto riguarda le politiche alla famiglia abbiamo sfide importanti, ‘Magenta città della famiglia’ è uno dei capisaldi del nostro programma elettorale, e ci sono grandi asset da sviluppare – ha proseguito Calati – Inoltre, le fragilità vanno presidiate, soprattutto in questo momento nel quale abbiamo visto le famiglie rappresentarci esigenze nuove. Proprio per questo è essenziale avere l’assessore di competenza che lavora con tutta la squadra”.

Il sindaco Calati: “Ora avanti a tutta velocità”

“La macchina comunale sta già lavorando a ritmi altissimi, sono stati già approvati alcuni progetti per gli interventi in città che saranno realizzati con i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, tutto procede secondo i piani – ha infine aggiunto il sindaco – ma ora bisogna accelerare ancora di più per dare subito risposte alla città. È importante dare all’ente le figure necessarie nei ruoli che servono per poter garantire funzionalità e realizzazione del programma elettorale”, ha concluso Calati.