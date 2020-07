a Cuggiono nessuna lista è Civica, tutti i candidati hanno un partito di supporto. La comparsa di Italia Viva. la Lega è ancora latitante.

Partiamo da Agorà, non ha voluto alleanze con nessuno “siamo civici” hanno ripetuto fino alla nausea. Sabato, Fabrizio Servino, ci manda un whatsapp da pubblicare: “Italia Viva Coordinamento Altomilanese ha deciso di comune accordo con la propria organizzazione locale di Cuggiono e Castelletto di sostenere la lista Agorà alle prossime elezioni amministrative del settembre 2020. Con agorà c’è stata fin da subito comunanza di intenti e di approccio, l’esperienza civica ormai decennale della lista permette infatti di affrontare le questioni aperte e rimaste in sospeso con competenza, esperienza politica pregressa e professionalità. Queste tre caratteristiche ben si Incarnano nella carta valoriale di Italia Viva. La scelta dell’esperto Abramo Bellani quale candidato sindaco ha convinto e siamo convinti che sara sostenuta anche dai cittadini. Italia Viva collaborerà e sosterrà la lista in piena sintonia con l’esperienza civica manifestata da Agorà. Firmato Giovanni Cozzi – Eleonora Pradal – Coordinatori Italia Viva Altomilanese, Fabrizio Servino – Italia Viva Cuggiono e Castelletto.

Rimaniamo perplessi, un uscita cosi forte non ce l’aspettavamo.

Scriviamo al candidato di Agorà, l’ex leghista Abramo Bellani, se era a conoscenza del messaggio, lui sottolinea: “Sostenere una lista civica vuol dire riconoscere ed accettare i valori espressi dai componenti di AGORÀ, sul progetto civico per Cuggiono e Castelletto. Non mi farebbe meraviglia del giungere messaggi di altri consensi e/o appoggi, proprio per la “natura” della nostra compagine, in cui vi sono cittadini che a livello regionale, nazionale ed europeo sono liberi di votare chi meglio credono“.

Maltagliati, Vener e Soldadino, hanno l’appoggio, non occulto di Fratelli d’Italia.

Cucchetti, non bisogna neanche sottolinearlo, ha l’appoggio del PD e dei Sindaci Bettinelli, Pignatiello e Braga, in caso di vincita 4 paesi limitrofi saranno sotto la guida dello stesso colore politico.

Infine la Lega, mentre stavamo scrivento l’articolo è arrivata la conferma, sosterrà a spada tratta, come l’Alberto da Giussano, Maria Teresa Perletti, sindaco sfiduciato della passata amministrazione.

Che dire di più? i partiti esistono, sono sempre esistiti, e esisteranno sempre… il resto sono solo chiacchiere in cerca di una poltrona! e parafrasando De Niro negli “intoccabili” solo chiacchiere e distintivo…