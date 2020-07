Cuggiono: l’ex Sindaco Perletti sostenuta da Lega e Forza Italia “secondo noi non ha sbagliato nulla” il commento

Riceviamo e Integralmente Pubblichiamo

CUGGIONO, È UFFICIALE: PERLETTI CANDIDATA SINDACO CON LEGA E FORZA ITALIA

Cuggiono, 28 luglio 2020 – “La Lega e Forza Italia supportano pienamente Maria Teresa Perletti nella corsa a primo cittadino di Cuggiono e Castelletto, ora che siamo liberi da certe zavorre non ci sono più ostacoli per governare bene e con la massima concentrazione Cuggiono”. A dichiararlo è Curzio Trezzani, consigliere regionale e responsabile della Lega cuggionese, presentando ufficialmente la candidatura a sindaco di Perletti.

Oltre alla Lega di Matteo Salvini c’è anche la conferma dell’appoggio di Forza Italia alla candidatura di Perletti, a dirlo infatti è Alessandro Marzullo, coordinatore di Forza Italia: “Noi abbiamo sempre supportato Maria Teresa, che in questi anni si è dimostrata competente, professionale e seria nel suo ruolo di sindaco, per questo continuerà ad avere il nostro sostegno, che del resto non è mai mancato”.

Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stato espresso dalla stessa Perletti: “sono contenta di guidare questa coalizione Lega – Forza Italia e per la fiducia che è stata riposta in me. Cuggiono e Castelletto devono tornare ad avere un sindaco eletto dai cittadini e questa nuova coalizione, solida e affermata, è la miglior risposta che il centrodestra può offrire. Abbiamo formato una squadra capace e di persone che hanno veramente a cuore questo territorio. Nel frattempo, vi aspettiamo, come abbiamo sempre fatto, coi gazebo sempre fra la nostra gente”.