Da Porter a Ellington. I Turnin’Jazz sabato 1 agosto a La Tela

RESCALDINA – Genere senza tempo, capace di reclutare sempre nuovi appassionati e di non stancare mai, il jazz è il protagonista della serata live in programma sabato 1 agosto a La Tela di Rescaldina (MI). Sul palco dell’osteria sociale del buon essere, che sorge all’interno di uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, sono attesi i Turnin’Jazz; una formazione storica che raccoglie quattro musicisti di grande esperienza e di grande talento. Guidato dalla voce di Anna Marcolongo, il quartetto vanta la presenza del piano di Michele Renò che dopo il Conservatorio di Milano, ha lavorato con rinomati musicisti della scena jazz contemporanea, quali Stefano Bagnoli, Riccardo Fioravanti, Marco Brioschi; al basso c’è Silvano Bertuola, nome che da oltre 30 anni si muove mondo della musica e condivide con la cantante l’esperienza nel gruppo “Turno di notte”; la sessione ritmica è affidata ad Angelo Farolli che, cresciuto alla scuola di Roberto Cavallo, matura sotto la guida di Tony Arco studiando le tecniche dei grandi capiscuola americani.

I Tunin’Jazz propongono nel loro live un repertorio di standard classici, che spazia da Cole Porter a Gershwin, fino a Duke Ellington, in un viaggio nella musica jazz che sa coinvolgere i conoscitori del genere ma anche appassionare quanti sono alla ricerca di buona musica. È un jazz da ascoltare ma anche da vivere, una musica che sa di radici lontane ma che sa anche sposare perfettamente la modernità.

Inizio alle 21.45; l’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/