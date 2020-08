Albergo Ristorante Brera di Inveruno, il top dagli anni ’50 ad oggi: tradizione e innovazione, dal risotto con i funghi al pesce alla paella

All’Albergo Ristorante Brera di Inveruno si respira aria di casa.

Ottimo cibo tradizionale lombardo e diverse novità interessanti. Nasce nel 1956 grazie a Franco Garagiola e Mariuccia Zanzottera, inizialmente come trattoria e qualche camera quando c’era il Belloli. Poi c’è stata una costante evoluzione e si è trasformato in Albergo Brera. “Nella sfortuna generale del periodo Covid abbiamo organizzato il servizio di delivery che ha avuto ottimi riscontri”, commenta Yuri G. Garagiola, figlio di Giancarlo che oggi si occupa con successo della cucina. Yuri segue in pratica tutto il resto garantendo un tocco di modernità all’ambiente che mantiene sempre vive le tradizioni di una volta. “I clienti sono soddisfatti – aggiunge – ne abbiamo raggiunti altri e stiamo tuttora portando avanti il servizio con ottimi riscontri. Non più solo Inveruno, ma anche nei comuni limitrofi”. Quanto al menù il pezzo forte dello chef Giancarlo sono i piatti tipici lombardi.

Dai risotti,, all’ossobuco, alla cassoeula, al foiolo. Con un pizzico di extra, il pesce prima di tutto e anche piatti tipici di altri paesi, come a paella valenciana con misto carne e pesce. Ma il top dei top resta il risotto con i funghi, gradito soprattutto per gli eventi, le ricorrenze e altro. Giancarlo Garagiola vanta una grande esperienza. Si è diplomato all’istituto alberghiero di Stresa, quando era la massima scuola nel settore. Per poi lavorare per molti anni nei ristoranti di Milano dove ha acquisito una notevole esperienza che ha trasferito nella sua Inveruno. L’Albergo Ristorante Brera rimarrà chiuso per le ferie estive dal 10 al 23 agosto.

