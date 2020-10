Sabato 10 ottobre La Tela di Rescaldina si apre al groove con i Soul Brothers

RESCALDINA – II grandi classici della musica Soul e Funky salgono sul palco de La Tela di Rescaldina (MI). Sabato 10 ottobre gli ospiti musicali dell’osteria sociale del buon essere, che ha ridato vita ad uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, è il trio acustico dei Soul Brothers. Il gruppo, nato nel 2015 e formato da Luisa Grieco (voce), Claudio Claus D’Amico (basso) e Francesco Lanaro (chitarra), torna a Rescaldina con il suo carico di musica per proporre un repertorio estremamente ricercato all’insegna del groove. Con le drums track infatti il trio riesce ad essere coinvolgente trasportando il pubblico nel Soul, dagli anni 70 a oggi, con brani di James Brown Marvin Gaye Amy Winehouse, ma attraversando il rock dei Queen e dei Police e il Funk di Jamiroquai e Stevie Wonder.

Inizio alle 21.45. L’ingresso è libero, è consigliata la prenotazione.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/