BPSEC protagonista della sostenibilità ambientale alla Barcolana 2020

Magnago (MI), 10 ottobre – BPSEC, società leader nei servizi per l’ambiente con sede a Magnago, è protagonista della sostenibilità ambientale alla 52° edizione della Barcolana, regata internazionale che si svolge in questi giorni a Trieste. L’azienda lombarda diretta da Daniele Barbone, tra i principali esperti italiani nel settore della sostenibilità ambientale, è il nuovo partner tecnico del Lightbay Sailing Team velico che vanta uno dei più prestigiosi palmares sulla scena internazionale e alla cui storia hanno contribuito vere e proprie icone dell’America’s Cup come Paul Cayard.

BPSEC sarà a bordo di Pendragon, il pluripremiato maxi di Lightbay, e supporterà la squadra guidata da Carlo Aberini in un ampio programma per la sostenibilità ambientale, avviato in occasione della Barcolana e che prevede già azioni concrete di riduzione dell’impatto ambientale,sensilizzazione e divulgazione.

“Per BPSEC – prosegue Daniele Barbone – è un importante ritorno nel settore. Avevamo già

collaborato nel 2010 con Mascalzone Latino nell’implementazione del progetto Impronta Zero in occasione del Louis Vuitton Trophy. L’iniziativa fu molto apprezzata e ad essa fu riconosciuto anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Torniamo a bordo e lo facciamo ancora più convinti della necessità che è ora di agire.”

durante il weekend di gara verrà anche ufficializzato l’ingresso di Pendragon e Lightbay Sailing in Sport and Sustainability International – SandSI, il più importante circuito mondiale di organizzazioni e team che agiscono concretamente per la salvaguardia del pianeta.

BPSEC è una società specializzata in servizi per l’ambiente, sicurezza di cicli produttivi e prodotti; vincitrice di numerosi premi nel campo dell’innovazione ambientale, ha ideato il progetto impronta zero per la riduzione dell’impatto sull’ambiente di grandi eventi e fornisce supporto tecnico-scientifico nella realizzazioni di piani per la sostenibilità

Lightbay Sailing Team è un team velico, con un importante palmares sui principali campi di regata nazionali ed internazionali riservati alla monotipia (Mumm 30, Farr 40, Melges 20, Melges 32 e J/70) e hanno contribuito grandi nomi della vela internazionale e icone della America’s Cup, come Paul Cayard.