Lega – Prolungamento M5 e M6: “il Governo batta un colpo”

Milano, 13 ottobre – “Dopo il documento approvato in Regione Lombardia e l’impegno assunto dal Governo a luglio grazie all’approvazione di un Ordine del giorno della Lega in Parlamento per il prolungamento della M5 da Settimo Milanese a Magenta e la realizzazione della M6, da Roma tutto tace”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, interviene in merito alla realizzazione delle linee di trasporto metropolitano nella città metropolitana milanese.

“Il governo – prosegue Scurati – avrebbe infatti dovuto stanziare tempestivamente le risorse necessarie per lo studio di fattibilità del prolungamento di questa importante opera per tutto l’asse della ex ss11. L’ordine del giorno presentato dall’On. Boniardi al decreto rilancio in materia di infrastrutture e trasporti era infatti chiaro ed esplicito”.

“Non vorremmo, come sta accadendo per altre opere viarie strategiche, che anche la nostra M5 cada nel dimenticatoio, visto la scarsa attenzione che questo Governo sta dimostrando per le arterie stradali del sud ovest milanese”.

“Invito altresì le amministrazioni comunali politicamente vicine al Governo centrale – conclude il consigliere regionale – a sollecitare insieme a noi lo stanziamento delle risorse promesse attraverso l’approvazione dell’ordine del giorno della Lega in modo da lavorare in un’unica direzione per il bene del territorio”

