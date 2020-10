“La Memoria sono pagine colorate”, autobiografia di Claudio Jaccarino

Sabato 17 ottobre a partire dalle ore 16 Claudio Jaccarino presenterà il suo libro autobiografico in compagnia di Massimiliano Masa e Paolo Vachino.

I libri di Claudio Jaccarino narrano di viaggi a piedi e a colori. Si tratta di libri di nicchia in linea con la sezione artistica della casa editrice Memoria del Mondo.

La presentazione di sabato rientra in un’operazione artistico-editoriale più ampia, infatti, “La Memoria sono pagine colorate” è il titolo di due volumi. Il primo è quello di cui si parla in questo articolo, il secondo uscirà a dicembre.

L’opera nasce dalla lunga collaborazione con Massimiliano Masa – artista e grafico ticinese del Laboratorio di Cromografia – che ha contribuito a dare ai volumi la forma di graphic novel.

Le pubblicazioni di Claudio Jaccarino vantano prefazioni importanti come quella del prof Remo Bodei scritta per il “Diario di Monte Lu-Acquarello cinese” o quella del poeta Franco Loi al taccuino “Da Milano al Mare”.

La casa editrice: “La Memoria del Mondo” ha il nome affascinante che richiama alla mente i racconti dello scrittore Jorge Luis Borges .

La Memoria del Mondo è presente da moltissimi anni nel territorio milanese come libreria e spazio di proposta culturale. Dal 2007 ha dato inizio ad un’attivissima e significativa attività editoriale.

Nel catalogo rientrano oltre 230 titoli raccolti in collane che spaziano dalla narrativa, alla saggistica, a libri per ragazzi, poesia, graphic novel e cahier des voyages.

I libri della Memoria del Mondo sono distribuiti in Lombardia da Distribook e, nel resto d’Italia, da Libroco, Fastbook e Centrolibri.

L’autore: Claudio Jaccarino, sposato con la scultrice Teresa Ricco, è originario di La Spezia e approdò a Milano negli anni ‘70. Pur mantenendosi distante dalle Mode e dal Mercato non rinuncia a vivere e a proporre un’ “arte relazionale” attraverso i libri, gli acquerelli, i corsi itineranti e le performances artistiche che hanno caratterizzato il percorso di tutta un’ esistenza.

Spesso presenta i libri con una narrazione coinvolgente che va dall’arte, al teatro, alla filosofia attraverso lo strumento comunicativo e artistico dell’acquarello.

Il libro: racconta attraverso le tavole disegnate da Massimiliano Masa, con collage di foto, pensieri e scritti di amici le tappe di un lungo apprendistato artistico. Quella di Claudio Jaccarino è una storia lunga e avvincente, si va dalla raccolta delle firme per gli otto referendum alla frequentazione con Marco Pannella, dalla scelta nonviolenta alla partecipazione alle marce antimilitariste fino alla pubblicazione del primo libro sul partito radicale con Guido Aghina (Assessore alla Cultura del Comune di Milano). Tutte esperienze importanti che insieme all’avventura teatrale con la compagnia argentina Comuna Baires scandiscono le tappe del primo volume che si conclude con la fondazione di un villaggio “utopico” in Argentina (1983-1995).

La prefazione del primo volume è affidata a Maurizio Maggiani che per l’occasione ha donato un suo racconto inedito.

Dove e quando:

Sabato 17 ottobre 2020

Dalle ore 16:00

in via Solari 40

Milano