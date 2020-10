Musica e teatro nel weekend de La Tela

RESCALDINA – Doppio appuntamento a La Tela di Rescaldina nel prossimo weekend. Sabato 17 ottobre, la musica torna protagonista con i grandi classici del rock, mentre domenica 18 ottobre il palco si apre al teatro con lo spettacolo con chiacchierata “Le Ginestre”.

Ad aprire il fine settimana, sabato 17 ottobre, sono gli Shape, cover band che ha rivisitato i pezzi rock più famosi declinandoli in una veste assolutamente nuova ed eseguendoli in rigorosa versione acustica. Marco Bina (voce e armonica), Francesco Musazzi (pianoforte), Marco Paiano (chitarra acustica), Enrico Monaco (contrabbasso) e Luca Foglia (batteria), portano sul palco la loro lunga esperienza musicale e una miscela esplosiva per stuzzicare il palato fine degli amanti della musica rock con i brani di U2, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Beatles, The Doors, The Clash, Bruce Springsteen, Depeche Mode, The Cure, Ben Harper, David Bowie, Lou Reed, con arrangiamenti spesso contaminati spesso contaminati da swing, tango, bossanova, jazz, blues e rock.

Inizio alle 21.45; ingresso libero, prenotazione consigliata.

Domenica 18 ottobre il palco de La Tela è per la compagnia Oblò onlus che presenta “Le Ginestre: relazioni prigioniere”, un dibattito-spettacolo sul teatro in carcere, nato proprio da una serie di laboratori teatrali che si sono tenuti all’interno del carcere di Busto Arsizio per detenuti e cittadini liberi. “Le Ginestre” si ispira ai temi trattati dal libro “Essere esseri umani” della psicoterapeuta Marta Zighetti. Pone l’attenzione sul tema delle relazioni e dell’empatia fra esseri umani, che deve essere alla base di un nuovo e necessario stile di vita individuale e sociale che favorisca la cooperazione piuttosto che la competizione.

Lo spettacolo, nella sua versione di monologo, è seguito dalla discussione/chiacchierata con un operatore di teatro in carcere e un attore ex-detenuto della compagnia Oblò Liberi Dentro: ci si interrogherà sulla pena detentiva e sulle possibilità dell’esperienza artistica che supera i confini del carcere per riconnetterlo al territorio. Protagonisti dello spettacolo sono Andrea Corradi, Elisa Carnelli e un attore ex detenuto della compagnia l’Oblò.

Inizio alle 18; ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/