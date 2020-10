➡️Antica Fiera di San Martino 2020: EDIZIONE ANNULLATA

Avevamo incontrato il Sindaco Bettinelli, meno di un mese fa, lei e tutta la giunta lavoravano a più non posso, per riuscire ad organizzare l’Antica Fiera di San Martino 2020, anche in una versione ridotta. Non è stato possibile.

Oggi il post di Sara Bettinelli che annuncia l’annullamento, ve lo riproponiamo nella sua interezza:

Una decisione non semplice ma necessaria.

Annunciamo che la nostra Antica Fiera di San Martino per quest’anno è annullata.

La situazione pandemica ci pone di fronte alla responsabilità di tutelare la Comunità dall’esposizione a potenziali rischi non preventivabili ne controllabili.

InverArt2020 avrà avvio invece dal 17 ottobre come da programma nella sua edizione diffusa.

#ForzaInveruno #ForzaFurato

Sara Bettinelli

