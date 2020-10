Vaccino antinfluenzale: Magenta mette a disposizione il salone polifunzionale di via Matteotti. Si parte dal 14 Novembre

Riceviamo e Pubblichiamo

Il Sindaco ChiaranCalati: “all’inizio di settembre ci siamo prontamente messi a disposizione di ATS individuando il centro polifunzionale di via Matteotti come luogo a disposizione dei medici di medicina generale per effettuare le vaccinazioni. Con i medici, l’assessorato al welfare e gli uffici si è istaurato un dialogo che ha portato alla definizione delle modalità di utilizzo degli spazi”.

Magenta – Tutto pronto per il via della campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa da Regione Lombardia e ATS Milano. Dal 14 novembre sarà attivo il punto di vaccinazione presso il centro polifunzionale di via Matteotti, dove i medici effettueranno i vaccini in date e orari prestabiliti, che verranno comunicati dai medici stessi ai loro assistiti. Si prevede di partire il 14 novembre e di finire a metà dicembre.

“L’attenzione dell’amministrazione comunale verso la salute dei nostri cittadini è costante e di massima priorità in questo periodo così difficile. Per questo ci siamo immediatamente attivati nel trovare uno spazio adeguato da mettere a disposizione dei medici per effettuare i vaccini antinfluenzali. Come assessore al welfare posso dire che la collaborazione con loro e con ATS è stata massima e che sono orgogliosa del fatto che già 5 dei 10 medici aderenti alla campagna usufruiranno dello spazio che abbiamo messo a disposizione e siamo in attesa di ulteriori conferme. Il servizio che mettiamo a disposizione dei nostri cittadini, soprattutto quelli più a rischio, attraverso questa rete di collaborazione ha l’obiettivo di arrivare a quante più persone possibili nelle fasce in cui il vaccino è fortemente raccomandato e gratuito”, ha dichiarato l’assessore al Welfare Patrizia Morani

Secondo le disposizioni di ATS la priorità viene data ai pazienti fragili e alle donne in gravidanza. Sarà poi il turno degli over 65 e a seguire i bambini fino al sesto anno, infine sarà promossa anche tra gli over 60 sani. I medici contatteranno i pazienti in base alla priorità per concordare giorno ed ora del vaccino.