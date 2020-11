Non si può rimanere a guardare. Leggi!

No, io non rimango, inerme a guardare.

Ma sono uno di voi, un piccolo pedone dello scacchiere. E allora mi domando, effettivamente io cosa posso fare. Ho un blog, abbastanza letto…. e allora?

Un Blog vive con lo spirito volontario di chi l’ha realizzato e di pubblicità.

Quello che sto per fare và contro i miei interessi, ma in questo momento è un passo che devo fare. Per un semplice spirito di collettività.

Per ora.. non sono un politico, poi a 60 anni con un cuore malandato, diciamocelo, la vita e la carriera me la sono giocata anni addietro, per rimanere libero e non essere uno yes man.

Cosa ho deciso, tutti coloro che si sentono in difficoltà, e come me, ci mettono la faccia, avranno lo spazio che desiderano sul mio Blog: Commercianti, Aziende, Imprenditori e semplici operai e casalinghe.

Il pedone non vale nulla da solo, ma…. e non è retorica, unito rompe tutte le barriere.

Lascio qui la mia Mail: francesco@corrierealtomilanese.com aspetto le vostre proposte e idee.

Anche, per chi vuole farsi, solo, un pò di pubblicità gratuita.

Ragazzi non arriviamo qui, svegliamoci prima:

Video di una ragazza arrabbiatissima.