Robecchetto: Incendio alla tessitura Candiani, i dipendenti intervengono per mettere l’area in sicurezza

È accaduto giovedì sera alla nota tessitura Candiani di Robecchetto con Induno dove si era sviluppata una coltre di fumo che ha fatto scattare gli allarmi. Il tubo di aspirazione, di un macchinario, aveva dei problemi e così è scattato l’allarme automatico per la formazione di una coltre di fumo che segnalava, un piccolo incendio.

I dipendenti della tessitura, tutti formati per situazioni di emergenza, sono prontamente intervenuti domando l’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco arrivati con 4 mezzi da Inveruno e altri distaccamenti. Arrivata anche la scala e un’ambulanza, ma nessuno è rimasto intossicato.

Un dipendente racconta: “Lo stabilimento, grazie alla proprietà, che sceglie la fomazione dei dipendenti e punta molto sulla sicurezza, in questo caso è stato impeccabile, tutti i dipendenti e il sistema di sicurezza hanno funzionato da manuale“