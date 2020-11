Dall’ospedale di Legnano Urologia diventa reparto Covid: il racconto del direttore di CAM

È stato un pomeriggio movimentato all’ospedale di Legnano. Come ben sappiamo il direttore di CAM Francesco Maria Bienati è ricoverato nel reparto di Urologia in attesa di un intervento di calcolosi renale. O meglio, era ricoverato nel reparto di Urologia. Perche, nel primo pomeriggio di oggi, è scattata l’emergenza.

Quel reparto è diventato Covid e i pazienti sono stati trasferiti in Ortopedia. “Abbiamo vissuto in prima persona cosa vuol dire fronteggiare un’emergenza come questa- racconta Bienati – nel giro di pochi minuti il personale che stava rincasando e’ stato precettato e di punto in bianco siamo stati trasferiti”. Chi poteva essere dimesso da Ortopedia e’ stato mandato a casa. Il personale infermieristico di Urologia probabilmente rimarrà nel neonato reparto Covid.

Ma dal racconto di Bienati emerge che qualcosa nel piano di emergenza non ha funzionato a dovere.”Tanto di cappello al personale medico e infermieristico che ce la sta mettendo tutta – conferma Bienati – mi chiedo però da semplice paziente e da giornalista se non si poteva gestire meglio un’emergenza come questa ampiamente prevista”. Non è questa l’occasione di polemizzare. Cercheremo di capire in seguito se i cosiddetti pazienti con sintomi lievi potevano essere curati a domicilio, se questo viene fatto o se invece arrivano in ospedale costringendo la direzione ad una rivisitazione dei reparti da un momento all’altro. Cercheremo di capirci qualcosa e non sarà facile. Non potremo affidarci ad un ufficio stampa pressoché inesistente. Ma, ripetiamo. Non è il momento di polemizzare. Al momento la cosa che ci preme è la sicurezza dei pazienti che vivono momenti di angoscia negli ospedali e di tutto il personale.