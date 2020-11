Cuggiono: ciclista investito da un’auto. Causa emergenza Covid, l’ambulanza arriva dopo un’ora da Abbiategrasso

Un ragazzo in bicicletta investito da un automobilista. E’ successo oggi pomeriggio verso le 17 ed è stato il direttore di CAM Francesco Maria Bienati a fermarsi a prestare soccorso insieme alla dottoressa Tiziana Candiani. Entrambi sono rimasti sul posto in attesa di un’ambulanza per circa un’ora. Il chiaro segno di un’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova anche il mondo del soccorso perché le ambulanze stanno facendo uscite a ripetizione e il rischio di dover aspettare viene dato quasi per scontato. Ecco la cronaca del sinistro. Il ragazzo di 27 anni di origine pakistana stava rincasando dopo una giornata di lavoro e percorreva la provinciale che da Cuggiono porta ad Arconate, quando da dietro è sopraggiunta un’auto che era appena uscita dalla Boffalora Malpensa.

L’automobilista ha preso il ragazzo in bicicletta da dietro facendolo cadere. Non appariva in gravi condizioni, ma ha riportato un brutto trauma al piede. “Fortunatamente si è fermata la dottoressa Candiani, che ringraziamo pubblicamente – ha commentato Bienati – il freddo si faceva sentire e non arrivava nessuno. Nemmeno i carabinieri, arrivati solo successivamente. Abbiamo dovuto dirigere forsosamemte. un po’ il traffico perché il ragazzo, che aveva mal di schiena, è rimasto immobile lungo la carreggiata”. Dalla chiamata al numero per le emergenze del 112 è trascorsa un’ora prima che arrivasse il primo equipaggio a disposizione, la Croce Azzurra di Abbiategrasso. Nel frattempo erano arrivati anche i parenti del 27enne in difficoltà anche per problemi di lingua. I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso.