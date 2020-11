CARROZZERIA ARCOBALENO ad Arconate: approffittate di questo momento per rifare il look alla vostra amata autovettura

Chi Siamo

La Carrozzeria Arcobaleno si trova ad Arconate su una strada provinciale all’ ingresso del paese. Operativa dal 1990, la struttura (circa 370 mq coperti più un cortile esterno di circa 4.000 mq una parte antistante l`officina e l`altra sul retro recintato) è stata equipaggiata con tutte le attrezzature per offrire un servizio di qualità ai nostri clienti. Abbiamo una cabina di verniciatura per auto e veicoli commerciali per vernici ad acqua, un tintometro con lettura del colore computerizzata (spettrofotometro), un Banco Dima, lampade ad infrarossi, sistemi di autodiagnosi, etc.

Grazie all`ormai trentennale esperienza dello staff e all`utilizzo di materiali e prodotti di ottima qualità (Sikkens Autowave) l`officina garantisce una riparazione curata, precisa su tutti i lavori effettuati. Fornisce inoltre alla clientela assistenza per espletare le pratiche assicurative grazie al programma WINNCAR in modo da gestire i sinistri in via telematica tremite l`invio di foto e della documentazione richiesta, con la possibilità del pagamento diretto al riparatore.

Sito web: www.carrozzeriaarcobaleno.it CARROZZERIA ARCOBALENO Via Beata Vergine, 59, 20020, Arconate P. IVA: 10148410151 0331460211 0331461869 carr.arcobaleno2003@libero.it