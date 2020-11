Inveruno – Si è aggiunto un altro importante tassello sulla strada del nuovo polo scolastico

Dopo un lungo percorso il 13 novembre si è aggiunto un altro importante tassello sulla strada del nuovo polo scolastico. È stato firmato il contratto fra Comune di Inveruno e Manelli Impresa srl che si è aggiudicata l’appalto per la costruzione della nuova scuola sull’area ex Belloli di via IV Novembre. “Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo importante momento – ha detto il sindaco Sara Bettinelli – perché in un periodo così complicato che rende difficile ogni passo, siamo riusciti a consegnare i lavori per la costruzione della nuova scuola“. Alla comunità arriverà un edificio innovativo e moderno. Il cantiere sarà allestito in dicembre e si partirà con la demolizione dei manufatti ancora presenti sull’area e che appartengono alla vecchia fabbrica dell’olio. L’impresa Manelli redigerà anche il progetto esecutivo dell’opera.

