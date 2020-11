JUNIOR, la dolorosa ricerca della rinascita.

Un libro che apparentemente racconta una storia del nostro prossimo futuro, ma che in realtà affronta tematiche antiche e intrinseche dell’Uomo. Due mondi paralleli, l’eterno conflitto tra il bene e il male, il buio e la luce, l’uomo e il robot. Una narrazione veloce, pulita, pungente, come nello stile dell’Autore.

Un libro per pensare.

Il messaggio di whatapps, con cui Arnaldo ci avverte dell’uscita del suo nuovo romanzo: