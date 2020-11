Fallimento DENTIX: il Codacons, ai clienti, rivolgetevi a noi per un aiuto

DICHIARATO IL FALLIMENTO DENTIX, I CLIENTI RICEVONO SMS DA PARTE DELLA FINANZIARIA CON LO SCOPO DI CONTINUARE LE CURE PRESSO UNO STUDIO DENTISTICO DA LORO PROPOSTO AL FINE DI IMPEDIRE AGLI STESSI DI AGIRE IN GIUDIZIO

I CONSUMATORI COINVOLTI DEVONO OTTENERE LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON LE FINANZIARIE COINVOLTE E LE RATE PAGATE

TUTTI COLORO CHE SI TROVANO IN QUESTA VICENDA POSSONO RIVOLGERSI AL CODACONS ALL’INDIRIZZO MAIL info@codaconslombardia.it E AL NUMERO 02.29419096

Dichiarato ufficialmente il fallimento di Dentix, i moltissimi consumatori coinvolti in questa triste vicenda non devono perdere le speranze, ma devono agire contro le finanziere al fine di ottenere la risoluzione dei contratti di finanziamento e le rate pagate. In questo modo, i pazienti possono continuare le cure presso i loro professionisti di fiducia.

Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Il fallimento non cambia le carte in tavola per i numerosi consumatori danneggiati da Dentix, la strada dell’insinuazione al passivo fallimentare è molto lunga, quindi, occorre agire contro la finanziaria per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di finanziamento”.

Per informazioni sul tema, contattare il Codacons all’indirizzo info@codaconslombardia.it o al recapito 02.29404196.