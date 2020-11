Magenta – Viabilità via Garibaldi: si torna al senso precedente ai lavori fino alla realizzazione del secondo lotto

Il Sindaco Calati: dialogo con i commercianti per la soluzione migliore. In questo momento particolarmente difficile la nostra priorità è essere vicini alle nostre attività e ai cittadini. Il flusso di traffico che entra dalla via Garibaldi verso piazza Parmigiani, come era precedentemente ai lavori, risulta essere il più efficace. Per questo abbiamo ripristinato il doppio senso, fino a progettazione definitiva del secondo lotto che, prevedendo i marciapiedi, non potrà consentire un doppio senso di marcia.

Magenta, 18 novembre 2020. È stata ripristinata stamattina la viabilità in ingresso su piazza Parmigiani provenendo da via Garibaldi. Questa soluzione, condivisa con i commercianti nel corso di una riunione svoltasi settimana scorsa con la partecipazione del Presidente Alemani, del Vice Presidente Masperi, del Segretario Ganzebi e di alcuni rappresentanti dei commercianti di Via Garibaldi, sarà mantenuta fino alla realizzazione del secondo lotto di via Garibaldi. Tale lotto è in fase di progettazione e prevederà anche il completamento verso piazza Parmigiani. La viabilità definitiva, che dovrà necessariamente prevedere un senso unico, verrà quindi programmata contestualmente alla progettazione tecnica, con un percorso condiviso con i commercianti e raccogliendo le osservazioni dei cittadini.

“La viabilità proposta alla riapertura di via Garibaldi era sperimentale, proprio per consentire di capire se il flusso proveniente da via Manzoni verso via Santa Crescenzia e l’obbligo di svolta in Santa Crescenzia dalla Garibaldi potesse essere efficace, in vista della viabilità definitiva che sarà definita insieme al secondo lotto. Abbiamo sempre detto che vogliamo lavorare a fianco dei commercianti e dei cittadini. Pertanto abbiamo accolto subito le loro osservazioni, che ci chiedevano di favorire l’ingresso sulla piazza da via Garibaldi, evidenziandoci un forte calo di vetture dirette ai parcheggi della piazza, limitando di fatto l’accesso ai negozi e alle attività. Quel tratto, nel completamento dei lavori di riqualificazione, andrà necessariamente pensato a senso unico e o faremo considerando la comodità di accesso ai parcheggi, sempre nel dialogo e nel confronto” , ha affermato il Sindaco Calati.