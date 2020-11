Oggi è atterrato l’elisoccorso al campo sportivo per una persona colta da grave malore in casa. Giunto sul posto anche jn equipaggio della Croce Bianca. Non conosciamo al momento le condizioni della persona.

Gli auguriamo una pronta guarigione e che vada tutto al meglio

Abbiamo seguito l’elicottero con flightradar24.com e abbiamo visto che da Cuggiono è atterrato all’ospedale Niguarda di Milano.