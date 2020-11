La colonia elioterapica degli anni Cinquanta nei ricordi di Gabriella Rudoni

CASTANO.TURBIGO – Gabriella Rudoni il 14 febbraio 2018 ha pubblicato su Castano Primo – inventario dei ricordi un ameno ricordo di quella che fu la Colonia Elioterapica di Turbigo negli anni Cinquanta del secolo scorso, al tempo in cui era diretta dal maestro Rudoni che, probabilmente, era originario di Castano Primo:

“So che altri l’hanno già ricordata, ma vorrei farlo anch’io. Questa è la colonia del Ticino anno 1959. Allora ha svolto una funzione importante per noi ragazzi e le nostre famiglie permettendoci di avere vacanze spensierate e vicino a casa. Si partiva il mattino col treno e si tornava la sera. Tutti in divisa: maglietta bianca e pantaloni, rossi le femmine e blu i maschi. Sul treno ci divertiamo a salutare i casellanti, soprattutto la casellante di Turbigo che ricambiava a braccia aperte, anche se noi “amorevolmente” (dico così perché, ne sono certa, non c’era in questo né sarcasmo né cattiveria), la chiamavamo la ‘cicciona’, data la sua corpulenza. Ricordo l’alzabandiera del mattino e poi i giochi, i lavoretti manuali o il bagno in punti tranquilli del Ticino, tutto sotto l’amorevole guida del maestro Rudoni, di sua moglie e dei figli, allora ragazzi. Degli altri educatori ricordo la maestra Truscello, che appare anche nella foto prima a sinistra. Ho avuto occasione di ritrovarla giorni fa alla RSA Colleoni e, nonostante gli anni, ricorda ancora con piacere quelle estati passati sotto il sole lungo ‘il fiume azzurro’”.

Di quegli anni ‘formidabili’ pubblichiamo alcune foto del nostro archivio.