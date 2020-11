Un anonimo donatore, regala, alla Croce Bianca, tute anti infettive, guanti e disinfettanti

Oggi si spalancano le porte della redazione, una persona che vuole rimanere anonima mi dice: “Bias, ho del materiale da donare alla Croce Bianca, ma non voglio apparire, la porti tu?“.

Resto basito del gesto, e dico subito: “ok, va bene, ma posso almento sapere cos’è?” la risposta “del materiale dicinfettante, alla Croce Bianca può essere utile”

Mi carica il materiale in macchina e vado a consegnarlo.

La Croce bianca pubblica un post:” Questo pomeriggio è passato a trovarci Francesco Maria Bienati, giornalista di

Corriere Altomilanese .Com portando con sé alcuni scatoloni”.

Io, premetto che in questa vicenda non ho nessun merito, se non quello di un normale Corriere.

“ il post continua: “Abbiamo aperto i pacchi e dentro c’erano tantissime tute anti infettive, guanti e disinfettanti destinati a noi. Così ci ha raccontato che un anonimo benefattore si è presentato presso la sua redazione con il materiale protettivo anti infettivo da recapitarci.Caro donatore, hai voluto rimanere anonimo, ma noi vogliamo davvero ringraziarti di cuore per la generosissima donazione.Tutta l’Associazione ti abbraccia virtualmente

Un GRAZIE di cuore all’anonimo donatore.

