“Stop al coronavirus” aiutate la Fondazione degli Ospedali

Gentilissime sostenitrici, Carissimi sostenitori,

la Fondazione degli Ospedali ha a cuore l’organizzazione di un evento di ringraziamento per tutti i 2722 donatori che hanno così generosamente sostenuto la campagna di raccolta fondi straordinaria “Stop al coronavirus”. La possibilità di realizzare una simile iniziativa, che sembrava potersi concretizzare alla fine del “1° lockdown”, sembra nuovamente sfumata per un

tempo al momento non programmabile.

Impegnandoci a tener fede all’impegno per i ritrovati momenti di “normalità”, ci preme esprimere i nostri più vivi ringraziamenti, con le modalità ora consentite, per quanto siete stati capaci di fare per gli ospedali che rappresenta la Fondazione.

Ma oggi la Fondazione è nuovamente impegnata a fianco del personale sanitario degli ospedali dell’ASST Ovest Milanese nella gestione della seconda ondata per sostenerlo nella cura dei pazienti che in questi giorni stanno di nuovo occupando i letti dei nostri ospedali riponendo nei medici e negli infermieri la fiducia di ricevere le cure necessarie per il pieno recupero della salute.

La precedente raccolta fondi è terminata e tutto quello che è stato donato con un sorprendente slancio di generosità è stato di enorme aiuto nella gestione dei pazienti, ma l’aiuto di tutti voi è ancora preziosa risorsa per sostenere l’encomiabile sforzo che i nostri ospedali stanno nuovamente compiendo per non lasciare nessuno senza speranza! Per questo ringraziamo sin d’ora tutti coloro che volessero continuare a dare il loro contributo:

IBAN 05B0503420211000000006896

Quanti avessero la necessità della dichiarazione per la detrazione d’imposta possono contattare la Fondazione all’indirizzo mail: direzione@fondazione4h.it