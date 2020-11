Andrea Piccolo da Pontevecchio a biker professionista nell’Astana Team

ANDREA PICCOLO: «VADO A PRENDERMI IL FUTURO»

«Non dico che sia una situazione brutta o difficile ma non la vivo benissimo. Sono passato professionista con una squadra WorldTour, Astana, e questa è la realizzazione di un traguardo. Mio papà correva in mountain bike e io ho iniziato a correre vedendo mio fratello, di quattro anni maggiore, pedalare. Puoi immaginarti cosa significhi questo per me. Ma, nella vita, ci sono tante situazioni da capire. Mio fratello ha sempre corso in bicicletta, ha doti e capacità tali per cui meriterebbe il passaggio nei professionisti ma è stato più volte bersagliato dalla sfortuna e, purtroppo, non è ancora professionista. Ci penso spesso e mi immedesimo in lui: non deve essere facile vedere il fratello minore che raggiunge il professionismo prima di te. So cosa si possa provare e mi spiace davvero tanto. Per lui e anche per i nostri genitori: hanno due figli che stanno seguendo questa strada e credo non saranno completamente felici finché anche lui non avrà raggiunto il suo obbiettivo. Anche la mia, fino a quel giorno, sarà sempre una felicità a metà. Tifo per lui e spero che quel giorno arrivi presto. Chissà, magari questa situazione gli farà tirare fuori quel qualcosa in più. Non sai cosa darei per vederlo professionista». Dopo queste parole, Andrea Piccolo deglutisce forte e riprende a parlare: «Non è facile parlarne per me, mi emoziono». E, se non fosse che il nostro lavoro prevede tante cose, il racconto di questo ragazzo potrebbe anche finire qui. Se ci fermassimo qui non toglieremmo nulla, proprio nulla. Un ragazzo di diciannove anni che alla vigilia di una delle stagioni più importanti della sua vita si commuove pensando al fratello che deve ancora passare professionista: dentro qui c’è tutto Andrea Piccolo. Noi continuiamo a raccontarvi ma voi ricordatevelo.

«Al passaggio non ho creduto veramente fino alla firma del contratto. Può succedere di tutto, non puoi saperlo. Succede con le cose belle, no? Hai sempre la tendenza a non crederci per paura che poi non si avverino. Quel giorno, il giorno della firma, ero a casa del mio procuratore Johnny Carera con Alex Carera e Lorenzo. Con me c’era mio fratello. Sono emozioni così forti che non si riescono mai a descrivere completamente. Molti mi chiedono se la notte prima sono riuscito a dormire: in realtà ho cercato di addormentarmi il prima possibile per fare in modo che il mattino arrivasse in fretta. Sarebbe stato impossibile attenderlo sveglio». Andrea Piccolo, per lungo tempo, ha affiancato al ciclismo altri sport, tra cui il calcio ed il basket e il suo futuro avrebbe anche potuto essere lì: «La scelta era questa: correre in bicicletta oppure iniziare a giocare nell’Inter. Non è stata una scelta facile ma la passione mi ha portato al ciclismo. Da bambini forse non si ha nemmeno la consapevolezza che lo sport possa diventare un lavoro ma credo che, in fondo, tutti almeno una volta si immaginino sportivi da grandi. Credo abbia a che fare con quello che lascia lo sport. Il ciclismo è importante per la mia vita, non solo per la mia carriera». Qui Andrea parla del lavoro: «Sì, il ciclismo è diventato il mio lavoro: sono pagato per correre e quindi è un lavoro. Ma per me resta una passione e sono certo di una cosa: il giorno in cui inizierò davvero a considerarlo un lavoro forse avrò perso qualcosa. Sono uno fra i pochi fortunati che quando si alza al mattino sa che ogni sacrificio che affronterà sarà per un qualcosa che gli piace. Per molti non è così».

Ad oggi quel rischio non c’è: il racconto di Piccolo è in grado di traghettarti in un altro spazio temporale, quello dei fatti narrati. «Sai quando si dice che la maglia della nazionale ti fa dare qualcosa in più? Non è retorica. Quando sei in coda al plotone e non ce la fai più, pensi sempre di mollare. Quando hai la maglia azzurra addosso, dopo quel pensiero ne arriva subito un altro: ”Ma dai, non fare sciocchezze. Non pensare nemmeno di staccarti, sai che maglia indossi? Che figura ci fai? Pedalare, pedalare, pedalare”». La sua prima convocazione in nazionale fu per i Giochi Olimpici della Gioventù in Ungheria, nel 2017, da allievo secondo anno: «Sono sincero: non sapevo neanche dell’esistenza di questa competizione, l’unica della categoria allievi, categoria non internazionale, in cui si può indossare la maglia azzurra. Io sono arrivato quinto nella cronometro e ho vinto la prova su strada. Prima volta in maglia azzurra e prima vittoria: come puoi dimenticartene?». Andrea Piccolo ci confida che, da grande, si accontenterebbe di ottenere anche solo la metà dei successi di Vincenzo Nibali: «Vorrei somigliare a Vincenzo. In gruppo mi è sempre piaciuto molto anche Jakob Fuglsang: è oggettivamente un bel corridore. Molto bello da vedere in sella e completo». Intanto è partito bene: «Sono tanti i successi a cui sono legato ma, dovendo scegliere, penso ti parlerei del campionato europeo a cronometro ad Alkmaar, lo scorso anno. Poi ti racconterei del Giro della Lunigiana e del terzo posto al mondiale, da juniores primo anno. Ero lì davanti con Evenepoel, ero sul podio con Evenepoel. Di solito dei ciclisti si contano le vittorie, nel suo caso si fa prima a contare le sconfitte, visto il tasso di successi. Non è scontato per chi inizia tardi come ha fatto Remco Evenepoel».

Andrea Piccolo ha un carattere da vincente e questo non lo scopriamo di certo noi: «Se sono arrivato dove sono arrivato lo devo, senza dubbio, alla mia determinazione. Il punto è che spesso sono anche troppo determinato, troppo pignolo. Ho poca pazienza e voglio fare sempre di più. Da un lato è un bene avere queste caratteristiche, dall’altro rischi di esagerare e di strafare». La sua carta d’identità non svela più di tanto. Per esempio non racconta la sua capacità di programmare: «Programmare è indispensabile. Durante il lockdown soffrivamo anche per questo: se non hai più programmi vai in tilt. Non solo nel ciclismo. Tuttavia il mio è un percorso focalizzato su un miglioramento continuo. Una parte del mio programma non ho potuto seguirla ma mi sono focalizzato ciò che restava. A me interessava il Giro Under23: quando hanno annunciato che si sarebbe disputato, ho tirato un sospiro di sollievo e ho iniziato a lavorare come se l’appuntamento fosse ravvicinato. Si sarebbe potuto disputare subito dopo il lockdown come a fine stagione. Era indispensabile farsi trovare pronti». Una capacità che preserva intatta la sua umiltà: «Se penso al prossimo anno, non penso tanto a vittorie personali. Penso a dare il massimo per la squadra, a dimostrare quello che valgo, a continuare a dimostrare le mie capacità e la mia voglia di restare in questo mondo». Poi c’è quella considerazione, un inciso che vale molto più di quel che dice: «Se tornassi indietro non cambierei niente di ciò che è stato. Ho troppa paura che un minimo cambiamento possa allontanarmi da qui e io qui sto davvero bene».

Per Alvento Magazine, Stefano Zago

Foto: Andrea Piccolo, Instagram

Alvento Magazine, Mulatero Editore