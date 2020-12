RSA, Silvia Scurati (Lega): “Intervento urgente per salvare il sistema sociosanitario lombardo duramente colpito dal Covid. Alle polemiche rispondiamo con i fatti”

Comunicato Stampa

Approvato pdl 144 in Consiglio Regionale

Milano, 2 dicembre – Approvato oggi in Consiglio regionale il progetto di legge 144 che prevede maggiori risorse agli enti gestori delle RSA, forniture di DPI ai medici di famiglia e bonus economico dedicato ai medici specializzandi impiegati nella gestione della pandemia. Il progetto di legge, finanziato con 250mila euro esteso anche all’intero tariffario del comparto sociosanitario lombardo. “Come consigliere regionale milanese e dell’hinterland ho avuto modo di raccogliere in tutti questi mesi le esigenze delle singole RSA, fortemente penalizzate dall’emergenza Covid”, spiega Silvia Scurati, consigliere del Carroccio. “Con questo passaggio Regione Lombardia dimostra con i fatti di volere sostenere queste realtà e la loro funzione sociale molto importante. Il progetto di legge oggi approvato è un esempio molto importante che abbraccia vari aspetti del sistema sociosanitario. Alle numerose e sterili polemiche di questi mesi, ancora una volta Regione risponde con i fatti, impiegando una cifra considerevole per sostenere non solo le RSA ma anche le residenze dei disabili e altri aspetti del sistema sociosanitario.” Scurati ha tenuto a precisare che “questo provvedimento garantisce inoltre una fornitura continuativa di dpi ai medici di famiglia e valorizza i tanti medici specializzandi che sono impegnati quotidianamente nella gestione dell’epidemia Covid con un bonus economico a loro dedicato”.

