Cuggiono: Crolla il tetto di una cascina, trasferiti, alla Scala di Giacobbe, due novantenni

I soccorsi al tempo del Covid sono resi, in alcuni casi, sono ancor più difficili da fare.

Si è reso necessario il trasferimento, nell’ex convento di San Rocco a Castelletto di Cuggiono, per i due anziani ultranovantenni evacuati questa mattina dalla loro abitazione di via Languria, nella stessa Cuggiono. Il vecchio cascinale pericolante accanto alla loro abitazione è fatiscente e ormai sta per crollare. Questa mattina sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Inveruno con l’autopompa. Sono stati allertati anche il sindaco Giovanni Cucchetti, l’assessore Berra, l’assistente sociale e i carabinieri.

I due anziani, per motivi di sicurezza, non potevano certo rimanere in quella casa. Il tetto del cascinale andrà demolito, se non crollerà da solo. Si è preferito accompagnarli in questa struttura che potrà ospitarli finché l’emergenza non sarà cessata. A scopo precauzionale è stata attivata anche un’ambulanza della Croce Bianca, ma per fortuna i due proprietari non hanno riportato la minima ferita. Per loro solo un trasferimento momentaneo.