Infortunio sul lavoro in una ditta di Arluno: 56enne al Niguarda

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una ditta di Arluno. Coinvolto un uomo di 56 anni che stava lavorando in una ditta che produce coloranti per capelli. Erano le 9.30 quando si sarebbe verificato un getto dalla vasca in ebollizione con le parti del macchinario in funzione che, staccatesi dalla sede, hanno colpito sulla parte posteriore della testa l’operaio.

L’uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Arluno e la Ats, dipartimento prevenzione infortuni sul lavoro. Dopo essere stato medicato sul posto il 56enne italiano, residente in un comune della zona, è stato trasferito, in codice giallo, all’ospedale Niguarda di Milano.