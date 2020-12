Magenta: ASM ha un nuovo responsabile della comunicazione, Ettore Politi

Un volto vecchio del giornalismo che riappare a Magenta.

È Ettore Politi, già direttore del settimanale Altomilanese e già uomo di punta del senatore Mario Mantovani. A lui è stato affidato l’incarico per l’attività di supporto giornalistico e di comunicazione di ASM Azienda Speciale Multiservizi. Il compenso previsto è di 12mila euro. Nulla da eccepire sulla validità del professionista incaricato. Certo che il nome di Politi circolava già da tempo e quindi ci chiediamo per quale motivo sia stato proposto un bando rivolto a tutti coloro che si occupano di comunicazione, quando il nome era già stato deciso. Un incarico creato ad hoc per lui? Non sappiamo se il soggetto sia in pensione. Qualora lo fosse sarebbe veramente indecente togliere lavoro a chi non lo ha ed affidarlo a una persona che ha già un’entrata per vivere. Ma questa è la vita e allora buon lavoro ad Ettore Politi!