Gioca e impara esplorando il Museo di Cuggiono.

Grazie al programma sviluppato da Framed Vision Studio, da oggi puoi scoprire ed esplorare il Museo anche da smartphone e computer! Dal link che trovi qui sotto e sui canali social del museo, avrai, gratuitamente, la possibilità di fare un tour virtuale e scoprire una piccola parte del Museo in modo inedito e interattivo. Il tour contiene anche un gioco che permette di divertirsi scoprendo curiosità sugli oggetti della collezione. Potrai anche metterti alla prova con il nostro dialetto aggirandosi per l’antica cucina di Villa Annoni, ricercando oggetti nascosti e rispondendo ai quiz. Mettiti alla prova e se raggiungi il pieno punteggio potrai anche condividerlo sulla propria pagina Facebook.Link al tour virtuale e gioco:

Per Giocare CLICCA QUI o sulla foto