Magenta: l’associazione ‘Il sole nel Cuore’ dona un apparecchio alla Pediatria del Fornaroli (video)

Una delle associazioni più attive durante quest’anno di pandemia. Oggi abbiamo incontrato, all’ospedale Fornaroli di Magenta, Valeria Vanossi, presidente dell’associazione Il Sole nel Cuore che ha donato un’apparecchiatura al reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Luciana Parola. “Tempo fa – spiega la presidente – avevamo raccolto fondi durante un evento al teatro Lirico messo a disposizione dall’amministrazione. I fondi erano tutti destinati alla Pediatria, ma il covid ha ritardato l’arrivo del macchinario. Oggi, finalmente, lo possiamo donare al reparto. Si tratta di un apparecchio per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi ad uso pediatrico del valore di 3.400 euro”. “In questo modo – aggiunge – diciamo ai magentini che hanno partecipato a quella serata al Lirico che il denaro è andato a buon fine”. L’attenzione dell’associazione è diretta a vari reparti, non solo la Pediatria. Anche l’Urologia ha avuto un citoscopio da 3.700 euro. “Non gravitiamo solo sugli ospedali, – continua – ma in ogni situazione di difficoltà delle persone, compreso il maltrattamento delle donne. Non vogliamo trattare solo una tematica perché i bisogno sono tantissimi, soprattutto in questo periodo”. Un giusto elogio a chi opera con dedizione. “Le mie volontarie sono eccezionali. Nella prima ondata portavamo il pasto alla rianimazione, alla medicina e al pronto soccorso. Un lavoro immane che è stato fatto con il cuore. Durante la prima ondata tra Legnano e Magenta 3.900 sono stati i pasti somministrati per medici e infermiere”.

