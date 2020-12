Skincare routine a prova di gelo: i consigli di Abiby

Dopo l’estate, è sempre difficile rimettersi in carreggiata con la routine di tutti i giorni. Il lavoro e la famiglia possono assorbire gran parte del nostro tempo ma è importante ricordare di prendersi cura di sé stessi e della propria pelle.

L’arrivo delle stagioni più fredde, infatti, mettono a dura prova la pelle più sensibile. È necessario, allora, cambiare i prodotti all’interno del nostro beauty case inserendo cosmetici specifici che possano proteggerci dal freddo e dal vento.

Ma non è sempre facile destreggiarsi tra i mille prodotti che troviamo sugli scaffali. Spesso i cosmetici più pubblicizzati non sono adatti a tutti i tipi di pelle e il rischio è quello di peggiorarne le condizioni.

In questo caso, allora, è indispensabile rivolgersi a chi della bellezza ne ha fatto una mission, come Abiby con le sue beauty box in abbonamento.

Le gift box del maggior ecommerce beauty in Italia si compongono di 3-5 prodotti beauty, che possono variare tra makeup e cura del corpo. I cofanetti vengono recapitati direttamente a casa dopo aver sottoscritto un abbonamento che può essere trimestrale o semestrale.

Il team di esperti che compone le box ha il compito di selezionare solo i prodotti più esclusivi da inserire nei cofanetti. Grazie alla collaborazione con aziende attente alla formulazione dei loro prodotti, assicura delle beauty box di altissimo livello.

I prodotti sono sempre creati da brand prestigiosi e all’avanguardia, perfetti per beauty addicted esigenti che preferiscono cosmetici di nicchia e innovativi.

Soprattutto, la novità assoluta di Abiby consiste nella cura meticolosa che mette nel selezionare esclusivamente prodotti adatti alla stagione in corso. In questo modo, si può essere sicure di ricevere tutto il necessario per la beauty routine specifica per l’attuale periodo dell’anno.

In particolare, durante stagioni come l’autunno e l’inverno, è indispensabile prestare attenzione all’idratazione della pelle del viso.

Partendo da una detersione delicata, si idrata da subito la pelle e non se ne altera lo strato lipidico. È il momento di abbandonare detergenti leggeri e fornire alla pelle il nutrimento necessario con formulazioni ricche e corpose. Il detergente Intensive Moisture Cleanser di Dermalogica è la coccola perfetta per purificare e nutrire in profondità.

La crema viso è uno step da non dimenticare mai in inverno. É importante scegliere creme ricche di antiossidanti per non lasciare la pelle esposta alle aggressioni degli agenti esterni.

Zone molto sensibili come il contorno occhi hanno poi bisogno di cure aggiuntive, con prodotti che nutrono in profondità senza ungere la cute. Via libera, quindi, a sieri ricchi di vitamine, come quello di Dr Botanical 100% naturale, per un effetto immediato e strong.

Le beauty box di Abiby si rivelano le migliori alleate anche in inverno, per una skincare routine perfetta e a prova di gelo.