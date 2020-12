ABIO Magenta e il Natale “da lontano” con i bambini in ospedale.

I contenuti natalizi ABIO su Facebook e le iniziative a favore del reparto di pediatria

Alla fine di febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il servizio ABIO presso il reparto di pediatria dell’Ospedale G. Fornaroli di Magenta ha subito un’inaspettata e brusca interruzione. Per garantire la massima sicurezza dei bambini, delle famiglie in ospedale e di tutti i volontari ABIO il servizio di volontariato è stato sospeso

Tuttavia ABIO Magenta non si è mai sottratta alla sua missione istituzionale: essere accanto ai bambini in ospedale.

Le festività Natalizie vedranno i volontari ABIO ancora più impegnati per portare avanti nuovi progetti, così da far sentire l’affetto e la vicinanza ai bambini che sfortunatamente dovranno passare le feste in ospedale.

Rendere meno traumatica la degenza del bambino in ospedale attraverso il gioco, le attività ludiche , l’ascolto; rendere gli ambienti accoglienti e festosi, collaborare con medici e infermieri.

Grazie all’ausilio dei mezzi di comunicazione digitale e alla collaborazione del personale sanitario dell’ospedale Fornaroli i volontari ABIO propongono nuovi modi per stare accanto – anche da lontano – ai piccoli degenti.

Ecco di seguito due progetti a cui ABIO Magenta si sta dedicando:

Distribuzione ‘Kit d’accoglienza’

È in corso la preparazione di ‘Kit d’accoglienza”, contenenti giochi e gadget da consegnare ai ricoverati del reparto di pediatria dell’Ospedale Fornaroli. Per tutto il mese di dicembre, i bambini e i ragazzi degenti presso il nostro ospedale, riceveranno un piccolo zainetto di tela il cui contenuto sarà per loro una vera sorpresa. All’interno dei kit troveranno materiale ludico (diviso per fascia di età) con cui disegnare, colorare, passare qualche ora di spensieratezza anche in ospedale. Inoltre quest’anno grazie alla collaborazione di Fondazione ABIO Italia (ente nazionale coordinatore di tutte le Associazioni ABIO di Italia) e LEGO, gli zainetti saranno arricchiti dai famosi mattoncini con i quali dare libero sfogo alla propria fantasia!

I Kit saranno assemblati dai volontari di ABIO Magenta secondo norme anticontagio previa autorizzazione della Direzione Sanitaria e distribuito dal personale sanitario presente in reparto.

Nell’impossibilità di raggiungere di persona i bambini ricoverati e le loro famiglie, vogliamo in questo modo far sapere che ABIO è sempre al loro fianco, anche a distanza. Il kit d’accoglienza è l’occasione per dar gioia e far sorridere il bambino. Se medici e infermieri si occupano di curare la malattia, noi volontari ABIO ci occupiamo di mantenere viva e attiva la parte sana del bambino in ospedale, la sua voglia di giocare e divertirsi.

‘ABIOdalontano’ in veste natalizia

Dal mese di aprile ABIO Magenta aderisce alla campagna social #ABIOanchedalontano lanciata da Fondazione ABIO . L’obiettivo è raggiungere i bambini in ospedale attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’associazione pubblicando periodicamente contenuti ludici di varia natura. Sui canali social di ABIO Magenta vengono pubblicati tutorials per insegnare come fare lavoretti in carta e cartone, giochi enigmistici, letture e illustrazioni di storie e ricette di cucina!

L’impegno dei volontari di ABIO Magenta per questo periodo natalizio è di proseguire e intensificare queste pubblicazioni dal tema natalizio, per portare gioia ai bambini e le loro famiglie, regalando loro idee per la realizzazione di decorazioni o proponendo giochi divertenti.