Direttamente da UOMINI e DONNE, CAM incontra Cristina Padovan dopo la sua esperienza in TV

La sua simpatia e la sua verve ci ha colpiti!

Ormai è un abitué, lei e Alessia, alla quale diciamo:” in culo alla balena per le tue esperienze all’ estero“, son nostre amiche e noi di Cam ce ne vantiamo! Eccome!

CRISTINA PADOVAN di uomini e donne è diventata un simbolo di riscatto, una vera portatrice di energia in redazione e soprattutto un esempio di coraggio, sincerità, determinazione.

Già, perché tutti, compresi noi, tu ed io, abbiamo bisogno di stimoli, di esempi.

Si è messa in gioco e ha detto non esiste un tempo, un limite. Esistono i sogni e la volontà di raggiungerli, di realizzarli e di fare della propria vita un cambiamento interiore continuamente in evoluzione.

L’abbiamo conosciuta per come è, semplice, genuina e soprattutto con una mentalità aperta e giocosa. Il messaggio che Cristina ci ha donato è che non esistono ultime chance nella vita, non esistono limiti, qualsiasi cosa ti possa capitare e qualunque sia la vita passata c è sempre l io che fa la differenza, fa la propria storia.

Non lasciate che la noia, un amore andato male, il lavoro, il mondo o sto virus opprimino il nostro vero essere combattenti, per tutti c è e ci sarà un motivo per cambiare, per fare ciò che ci fa stare bene.

Noi la ringraziamo e le auguriamo un buon Natale…