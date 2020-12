Ospedale Cuggiono ‘covid free’, Soldadino scatenata: “il Sistema non funziona, ci sono molte criticità, si dimentica la PERSONA”

È una situazione fuori controllo. Parenti di persone angosciate che chiedono spiegazioni e non le ottengono.

Giuliana Soldadino, di Fratelli d’Italia a Cuggiono, è arrabbiata e scatenata. “È una questione legata ad un sistema che non funziona – tuona Soldadino – poi ci sono anche le responsabilità delle singole persone, ma è il sistema che è fuori controllo. Parliamoci chiaro. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere la situazione, ma non tranquillizziamo i cittadini con comunicati assurdi parlando di ospedale di Cuggiono covid free, termine che non si può sentire. Non diciamo che tutto va bene, quando non è così”.

Secondo Soldadino non è stata fotografata la realtà. “Mi riferisco a chi, all’interno di ASST Ovest Milanese, comunica quanto succede – continua – devono parlare in modo diverso, altrimenti la gente ha ragione ad arrabbiarsi. Sono troppi i casi che mi sono giunti all’orecchio. Persone che si sono positivizzate all’interno dell’ospedale di Cuggiono. Alcune gravissime. E allora di che cosa stiamo parlando?”.

Soldadino aggiunge: “Quando vedi cose che non vanno devi denunciare. Non devi avere paura per il posto di lavoro. Capisco la paura, la comprendo. Ma non quella che ricade sulla pelle della gente. La verità la volete sapere? È un sistema fatto di persone che sono andate letteralmente fuori di testa perché per loro, esiste solo il covid. La gente sta morendo, tantissimi non di covid!”. Per certi versi va controcorrente rispetto ad un’opinione pubblica che parla di eroi. “Si è creato un clima terribile – conclude – In una situazione del genere anche al miglior medico non affiderei mia mamma, ma purtroppo ho dovuto farlo perché non avevo scelta. Va bene dire bravi ai volontari, ai medici, agli infermieri. Ma io provocatoriamente dico: e allora? Ognuno di noi sta faticando, ognuno di noi è un eroe. Forse non si vede, ma è così. Vergognatevi tutti, io non ho paura di dire le cose come stanno. Il primo responsabile di tutto questo è il sistema, i secondi sono le persone che non denunciano”.