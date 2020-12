La simpatia del “Belesa” ti coglie subito…

Va fiero dei disegni dei bambini che ha esposto nel negozio.. ce li mostra con entusiasmo…

Ha eriditato l’attivita di merceria ambulante dal padre, che a sua volta l’aveva ereditata dal padre e si risale a ritroso fino al 1863.

Vende un pò di tutto quello che riguarda il settore merceologico, quest’anno in vista del Natale, ha preparato anche i profumi, un regalo gradito dell’ultimo minuto.

BOTTEGHE a KM 0, diamo una mano ai nostri commercianti!