Consumatore, quali sono i tuoi diritti?

Riceviamo e Pubblichiamo

L’ANTITRUST LANCIA IL NUOVO PROGETTO #CONVIENESAPERLO

CODACONS: NON POSSIAMO CHE APPOGGIARE IL PROGETTO DELL’AGCM E PER SCOPRIRE QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI RIVOLGETEVI AD INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT O CONSULTATE IL SITO https://convienesaperlo.it

L’A.G.C.M. tutela i consumatori in riferimento alle pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e clausole vessatorie.

Quali sono i vostri diritti?

Avete il diritto di essere tutelati nel momento in cui acquistate un bene od un servizio. Si verifica una pratica commerciale scorretta nel momento in cui si falsa in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio ed è contraria allo standard di diligenza professionale dell’impresa. Questo fa sì che si assumano decisioni di tipo commerciale che non si sarebbero prese.

Diritto alla trasparenza: dovete avere la possibilità di potere scegliere. Non esistono decisioni giuste o sbagliate devi essere libero di scegliere ciò che ritieni idoneo. Le informazioni rilevanti devono essere fornite da chi ti vende il bene o il servizio

Quest’obbligo non riguarda solo le pubblicità, realizzate con qualsiasi mezzo di comunicazione, che descrivono le caratteristiche dei prodotti, ma anche tutte le informazioni che vengono fornite a voce, che devono essere veritiere, chiare e complete.

Diritto di recesso: Se fate un acquisto in un negozio e lo volete restituire, potete cambiare la merce solo se il venditore lo consente. Nel caso di acquisti tramite Internet, da venditori porta a porta, per telefono, ad una fiera avete il diritto di restituire quanto comprato entro 14 giorni dal momento in cui avete ricevuto la merce, senza obbligo di fornire alcuna giustificazione. Avete sempre diritto al rimborso; dovete pagare le spese di restituzione, a meno che il venditore non decida di farsene carico.

Codacons: Ogni volta che si acquista in negozio od online; ogni volta che si sottoscrive un contratto per attivare un servizio e avete il sospetto di avere subito una violazione potete rivolgervi ad info@codaconslombardia.it o registrarvi sul sito www.agcm.it ed inviare una segnalazione.