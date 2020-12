Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Corbetta e Santo Stefano aprono uno “Spazio di Ascolto Psicologico”

“Spazio di Ascolto Psicologico” IL NUOVO SERVIZIO di PROTEZIONE CIVILE di CORBETTA in TEMPO di COVID-19 per i Comuni di Corbetta e Santo Stefano Ticino.

–completamente gratuito – nella massima riservatezza e rispetto della privacy Al numero: +39.02.8088.8643

Dr.ssa M. Elena Oldani il LUNEDI’ dalle 13,00 alle 14,30

La Psicologa sarà a vostra disposizione per supportare i cittadini che manifestano il bisogno di ascolto e sostegno Psicologico da parte di uno specialista in questo periodo di grande disagio e sofferenza.

Disagi dovuti principalmente all’isolamento o alla convivenza forzata, problematiche legate all’ansia, alla depressione, attacchi di panico, insonnia e disturbi di varia natura, possono manifestarsi con maggiore frequenza e intensità in un periodo così particolare, dove tutti siamo messi a dura prova.

La situazione si protrae oramai da molto tempo, le informazioni sono continue e, a volte, contraddittorie, l’incertezza sui tempi e sugli sviluppi futuri sono elementi cruciali, che agiscono fortemente su stress, tensione e fragilità varie, amplificando in maniera significativa.

Il SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO messo a disposizione. ha proprio l’obiettivo di supportare coloro che manifestano la necessità di un ascolto e di un sostegno psicologico, che possa aiutare a far fronte ai disagi di questo momento particolare. La privacy è assicurata e il tempo messo a disposizione per ognuno sarà contenuto, per permette a più persone possibili di accedervi.

Dr.ssa M. Elena Oldani Psicologa Psicoterapeuta (Ordine degli Psicologi della Lombardia)

Esperienza consolidata sul territorio in ambito clinico, formativo e giuridico-forense. Svolge attività di sostegno psicologico e di psicoterapia sia con adulti, coppie adolescenti. Volontaria del Gruppo di Volontari Protezione Civile Corbetta OdV. elenamente73@yahoo.it

Gruppo Volontari Protezione Civile CorbettaOperativi sul territorio di Corbetta dal 2011.

Specializzati in: Radio trasmissioni, Logistica, Taglio ed esbosco, Interventi in campo idrogeologico, Bonifica imenotteri e Supporto psicologico. Il gruppo svolge la propria attività grazie al lavoro dei propri volontari (30), sia sul territorio di Corbetta sia su quello di S. Stefano T. www.protezionecivilecorbetta.it