Inveruno: colpo di sonno alla guida, evitato il frontale con il tir per un pelo

Ha rischiato grosso un uomo di 73 anni di Castano Primo che oggi pomeriggio, mentre percorreva la strada provinciale 12 ad Inveruno con la sua auto, è rimasto vittima di un colpo di sonno che lo ha fatto sbandare.

Fortunatamente l’autista del tir proveniente dalla parte opposta ha avuto ottimi riflessi ed è riuscito ad evitare lo scontro frontale che sembrava inevitabile. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco volontari di Inveruno, un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate in codice rosso, l’autoinfermieristica da Magenta e la Polizia locale di Inveruno. Tutto è andato bene, al punto che il coinvolto ha rifiutato il ricovero in ospedale.