Tatuaggi e piercing: ecco Alice Marchelli, la “suicide girl”

È il segno dei tempi che cambiano. Una suicide girl è una ragazza che si ribella ai canoni dell’alta moda. E lo fa con un modo di fare del tutto diverso da quello passato. La filosofia di bellezza non deve essere imposta, ma dipende da come ti piaci tu. Alice Marchelli, la ragazza serpente, si piace con i suoi tatuaggi, con il suo taglio di capelli e i suoi piercing. È una donna forte e amante della vita in tutte le sue forme. Ha un aspetto fisico dolce e imponente grazie ad un’altezza superiore al metro e ottanta. Ma la dolcezza non le manca di certo. L’abbiamo intervistata a video oggi pomeriggio. È una ragazza simpaticissima che ha esordito dicendo: “È sempre il momento di cambiare e di modificare il corpo. Chi sono? Sono una innamorata della follia”.

Alice vive in un paese molto piccolo, Calamandrana in provincia di Asti. Neanche duemila abitanti. Naturale che una come lei venga vista in maniera un po’ particolare, quasi sospettosa, dalla popolazione. Lei sorride e dice: “I commenti sono spesso cattivi. Molti fraintendono. Suicide girl non c’entra nulla con il suicidio. Non puoi giudicare una persona se non la conosci soltanto dai tatuaggi”. Difatti Alice ama la vita, lo abbiamo detto. Ha fatto una comparsa alle Iene, deve tantissimo a Daila Colombo e Patrizio Geraci della Production Team Milano e nell’immediato ha un sogno. Vorrebbe continuare a studiare musica. “Ho studiato al conservatorio per sette anni, ma poi ho interrotto per motivi familiari. Con il nuovo anno, covid permettendo, mi piacerebbe riprendere”.

Salutiamo e aspettiamo in redazione di CAM Alice. Non sei una ragazza acqua e sapone della porta accanto. Ma ci piaci perché sei te stessa.