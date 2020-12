Abbiategrasso: siamo alla frutta, rubato al ‘Pastiss’ anche il maialino con le mance per Natale

Un gesto che ha dell’assurdo e dell’incredibile. Ormai non ci si stupisce più di niente. Nemmeno che un ladruncolo occasionale si impossessi del maialino con le monetine. Le mance che i clienti del locale Pastiss, Contemporary Pastry di via Leonardo Da Vinci ad Abbiategrasso, hanno lasciato in vista delle festività natalizie. “Nessuno si è accorto – ha detto Veronica Palmese, la titolare – ho guardato in cassa e ho visto che il maialino era sparito. Non sappiamo come e quando sia stato preso. Una delusione enorme, non certo per i soldi che conteneva. Ma per il gesto inqualificabile. Aspettavamo il Natale per aprirlo e poi, insieme, avremmo diviso le mance”. Una cliente, appena dopo pranzo, oggi ha lasciato una cospicua mancia che permetterà di ricominciare da quel punto in vista delle feste.

