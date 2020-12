 ACCENDIAMO LE LUCI! CON I RESIDENTI DELLA CASA FAMIGLIA DIAMANTE

Nei giorni scorsi infatti, insieme ai loro educatori, i ragazzi si sono recati presso la RSA di Arconate per l’accensione del grande albero natalizio. Il tutto ovviamente in piena sicurezza, con le mascherine, il distanziamento sociale e senza alcun assembramento, coerentemente alle normative di prevenzione da tempo conosciute ed applicate dalla struttura di Fondazione Mantovani.“Pur avendo fatto pochi passi, essendo la RSA di fronte alla nostra Casa Famiglia, è stato un cammino pieno di significato per noi. Vogliamo continuare a scommettere su un futuro di speranza e luminoso, come ci dice questo bellissimo Albero di Natale. Un augurio speciale – sottolinea Gabriella Calloni, coordinatrice– che rivolgiamo alle nostre famiglie, ai nostri residenti ed operatori e a tutti quelli che ci vogliono bene e vogliono il nostro bene”.Un cammino verso il Natale così carico di significato, che ha rallegrato moltissimo i residenti, protagonisti di un’avventura e di un gesto che ora illumina tutta la piazza ed il cuore di Arconate.