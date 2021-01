Furto di bicicletta, il proprietario (con buone maniere) minaccia il ladro su facebook e lui la restituisce

Si è intimorito o ha provato un deciso senso di colpa al punto di ravvedersi e restituire quanto aveva rubato? A pensare bene riteniamo che si sia proprio spaventato perché Fabio di Ossona, non aveva preso bene il furto della BMX del figlio trafugata dalla sua abitazione. E’ rimasto talmente male da arrabbiarsi al punto di scrivere un posto su facebook. “Qualche stronzo stasera ha pensato bene di portarsi via la bicicletta di mio figlio”, scrive senza usare mezzi termini, “Ti dirò una cosa – continua – abitiamo in un piccolo paese e qui sono nato e cresciuto. Diventerebbe per te una situazione abbastanza spiacevole se io dovessi iniziare a domandare in giro”.

Lavezzo è molto conosciuto a Ossona e avrebbe impiegato poco tempo per trovare il ladro. “Quindi facciamo che tu la rimetti dove l’hai trovata e non mi costringi a capire chi sei e a cercarti – conclude – Perché altrimenti poi con le rotelle vai in giro tu. Se non lo fai, credimi, ti trovo”. Una minaccia forse un po’ pesante. Ma purtroppo i furti di biciclette sono sempre in aumento e creano un disagio enorme in chi li subisce. Conclusione?

Il ladro evidentemente si è spaventato e ha riportato la bicicletta al suo posto