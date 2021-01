Le brave persone esistono anche a Cuggiono

Le brave persone esistono anche in questa società tutta sbagliata che avvantaggia chi è scaltro e senza scrupoli. A volte pensiamo che non ce ne siano più perché loro non danno nell’occhio e si muovono senza destare particolare interesse nella gente comune.

E’ un pensiero che ho dalla vigilia di Natale ma esterno solo ora.

Vigilia di Natale squilla in telefono rispondo, dall’altra parte un uomo che mi chiede un incontro, ha cosa importanti da dirmi. Accetto, appuntamento in un bar, l’uomo sulla 50ina, marito padre di famiglia è visibilmente comosso, imbarazzato.

Come tanti in questo periodo la sua vita si è complicata, perdita di lavoro, una famiglia da tirare avanti. Inizialmente mi chiede di ringraziare tutte le famiglie di Cuggiono che l’hanno aiutato, poi, forse per imbarazzo, mi chiede di non mettere il suo nome, ma sente il bisogno di ringraziare tutti coloro che gli hanno dato una mano e sottolinea che sono davvero tanti.

Restiamo in silenzio davanti all’uomo, sono io imbarazzato, mi chiedo quanti saranno i padri di famiglia che in questo momento sono davvero in difficoltà e per dignità hanno timore a chiedere aiuto?

La solidarietà di alcuni cuggionesi, quest’anno, ha fatto felice un uomo e la sua famiglia!