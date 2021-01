Fondazione Ospedali dona al Pronto Soccorso di Magenta delle TV.

Consegnati dei televisori donati dalla Fondazione Ospedali al Pronto Soccorso del nosocomio cittadino.

E’ arrivata la Befana? No… grazie al Vice Presidente di Fondazione Ospedali, Angelo Gazzaniga, che ne ha fatto volutamente le veci e ha consegnato direttamente alla direttrice medica Chiara Radice, e al primario del reparto, Massimo Dello Russo quello che vuole essere un dono particolare che allieterà l’attesa dei pazienti.

Gazzaniga ha portato i saluti del dg Fulvio Odinolfi e del numero uno di Fondazione Norberto Arbertalli e ha ricordato (In Video) il ruolo della realtà.

Un momento meno istituzionale è la foto con cui Gazzaniga ha voluto elogiare il duro lavoro del reparto vaccinazioni, A Sinistra il Dottor Massimo dello Russo primario PS il dottor Cesario Barbato responsabile uff vaccinazioni e infine l’Infermiere ufficio vaccinazioni Fausto Coatti, operativi 7 giorni su 7, stanno eseguendo, per ora al personale ospedaliero, più di 150 vaccinazioni al giorno.

“Continuate a sostenere la Fondazione Ospedali”

“La Fondazione continua a esistere e potete continuare a sostenerla”. Chi volesse effettuare una donazione può fare un bonifico bancario all’Iban IT05B0503420211000000006896.