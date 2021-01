Francesco, Khalid e Saif: pugno alzato in via Pretorio a Magenta contro ogni forma di razzismo

Un gesto spontaneo che vale più di mille parole. Oggi pomeriggio in via Pretorio a Magenta, davanti alla redazione di CAM, il direttore Francesco Maria Bienati ha alzato il pugno contro ogni forma di razzismo. Sull’onda del movimento Black Lives Matter si sono uniti anche il marocchino Khalid e il giovane egiziano Saif.

In questo modo vogliamo semplicemente dimostrare che il razzismo non deve entrare nelle nostre strade. Ci sono fatti che ci hanno sconvolto. Ci preoccupa l’estremismo di destra capace di ragionare solo con la violenza. Ci preoccupa che i simboli della democrazia siano stati violati. Ci preoccupa che alcuni politici locali abbiano difeso il peggior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto.

Ci auguriamo in un cambiamento radicale della mentalità, ma non sarà cosa facile. È un cambiamento che deve partire da ognuno di noi. Non basta un pugno alzato. Ma almeno con questo semplice gesto, vogliamo dare il via al cambiamento.

Francesco, Khalid e Saif