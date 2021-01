La magentina Alessia Parachini sarà la corrispondente da Londra per CAM!

Nuovi collaboratori in arrivo per CAM. Siamo arrivati addirittura a Londra grazie alla magentina Alessia Parachini. Ci eravamo occupati di lei parlando della sua decisione di trasferirsi oltre Manica non per una semplice esperienza, ma addirittura per vivere.

Tra due giorni Alessia compirà 20 anni e le facciamo tantissimi auguri.

Inoltre ci fa davvero piacere che abbia accettato la nostra proposta di collaborare dalla capitale britannica inviandoci articoli su quel che accade. Alessia è preparata, ha frequentato il liceo a Vittuone e ama viaggiare. Parla correttamente il portoghese oltre all’italiano, per via della mamma brasiliana, e anche l’inglese. A Londra si sta vivendo una situazione stranissima, come in tutte le parti del mondo.

Per una città cosmopolita sempre piena di gente è strano circolare e non vedere nessuno. Alessia ci racconterà quello che pensa la gente, come stanno vivendo questo periodo e le speranze che tutto si possa risolvere. Ci racconterà anche le preoccupazioni degli italiani dopo l’entrata in vigore della Brexit e qualsiasi cosa succederà.

Sul suo futuro sta decidendo. Da Scienze Politiche a scienze mediche. Due argomenti distanti tra di loro, ma per lei nulla è impossibile.

Quindi grazie Alessia di essere diventata la nostra corrispondente da Londra!