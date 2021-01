Partite le vaccinazioni per il personale dell’ospedale di Cuggiono. Leoncini: “Il medico che non si vaccina cambi mestiere”

Partite le vaccinazioni anche per gli operatori dell’ospedale di Cuggiono. Medici, infermieri, oss e tutti coloro che lavorano nella struttura. Le vaccinazioni sono in corso di esecuzione anche per loro all’ospedale di Legnano con soddisfazione per gli operatori. “Finalmente anche noi ci stiamo vaccinando – ha commentato il dotto Gian Paolo Leoncini, cardiologo presso l’Unità di Riabilitazione Cardio Respiratoria a Cuggiono – i vaccini sono sicuri. Anzi dirò di più. Se un medico non si vaccina non è un medico e sarebbe meglio che cambi mestiere”

Leoncini sottolinea: “E il mio pensiero è che, se un medico, indipendentemente dal dovere civico di rispetto della tutela dei suoi pazienti , che già dovrebbe essere motivo sufficiente, rifiuta il vaccino, perché non si fida di un prodotto della scienza medica, di una delle più grandi multinazionali del farmaco al mondo, autorizzato dalle stesse autorità che certificano tutti i farmaci e i protocolli terapeutici che ogni giorno utilizza…contraddice tutto ciò che ha studiato e… Quindi…Meglio se cambia mestiere”.

“Vaccinarsi è rapido e indolore – ci conferma il Medico Cuggionese – il personale medico e infermieristico di Legnano, è molto preparato e disponibile, subito dopo la vaccinazione, affermo per’altro indolore, mi sono messo alla guida e sono tornato normalmente a casa”.