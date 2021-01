Il 7 febbraio si corre la Stra Magenta, ma vi pare una cosa sensata?

Apprendiamo con disappunto che il prossimo 7 febbraio si disputerà a Magenta la classica StraMagenta, una corsa su strada che si svolge già da diversi anni a Magenta. Ci chiediamo come si possa permettere tutto questo in un momento così delicato. Non c’è bisogno che lo diciamo noi di CAM che le attività commerciali sono piegate dalle restrizioni anti covid. Eppure le disposizioni della Federazione lo consentono e allora si corre. Potrebbero arrivare addirittura 900 persone, ma ci saranno le disposizioni per garantire la sicurezza. Prima partono i più forti, poi quelli che vanno più piano. E allora tutti tranquilli. Ma non è questo il punto. Concordiamo con il fatto che le attività sportive debbano riprendere e ci mancherebbe altro. Come tutte le atre attività. Ma ci chiediamo anche se non fosse il caso di aspettare ancora un po’. Tra qualche mese forse la situazione sarà migliore, ma adesso siamo ancora in alto mare e non ci sembra davvero il caso di organizzare una corsa a piedi alla quale potrebbero partecipare centinaia di persone. Abbiamo parlato di Sheryl Bienati recentemente, la figlia del direttore di CAM, che ha partecipato ai recenti campionati italiani di ciclocross. Ma il ciclocross è diverso. Ci partecipano poche persone. Nella corsa invece potrebbero esserci centinaia di atleti. Se dovesse succedere qualcosa cosa ne avremmo guadagnato? Nulla, avremmo perso e basta. In un momento in cui c’è gente che si sta sacrificando per tutti. Ci sembra che molti vogliano bruciare le tappe nel nome di una normalità che tutti vogliamo raggiungere. Ma non è facendo tutto di corsa (scusate il gioco di parole) che si risolvono i problemi. Questa volta non auguriamo il meglio alla manifestazione. Auspichiamo che gli appassionati si mettano una mano sulla coscienza e non vengano a Magenta quel giorno…

il Comunicato:

Stramagenta, 10 chilometri, si corre il 7 febbraio

Coraggio, entusiasmo, voglia di tornare alla normalità: c’è un po’ di tutto questo nella decisione di organizzare l’ottava edizione di una gara che pare proprio essere “nelle corde” di chi corre. Lo diciamo noi con orgoglio, ma lo dicono anche i tanti che ci hanno dato fiducia nel corso degli anni.

Una gara nazionale Fidal, certificata e omologata per la sua distanza, partecipata da atleti di livello assoluto, basti pensare che i primi due nel 2020 (Francesco Carrera e Francesco Puppi) hanno corso sotto i 30 minuti (e i primi 11 sotto i 32 minuti); ma forse ancor più importante che tanti atleti master abbiano realizzato il proprio personale best su questo veloce percorso, due giri cittadini di 5 chilometri.

Una gara che si svolgerà nel pieno rispetto delle regole attualmente in vigore, come previsto dal CONI LEGGI QUI e dal protocollo disposto dalla federazione italiana di atletica leggera LEGGI QUI.

Ribadiamo che, in quanto gara inserita nel calendario nazionale Fidal, è consentita la partecipazione degli atleti tesserati, anche provenienti da fuori regione; fermo restando la necessità di avere con sé l’ormai famosa autodichiarazione, è altrettanto obbligatorio disporre di un documento che attesti la legittimità dello spostamento, quindi un’evidenza del fatto che si è iscritti alla gara.

Il regolamento è tuttora in fase di approvazione da parte di Fidal, tuttavia nei nostri intendimenti ci saranno due partenze separate: una riservata agli atleti più veloci (pensiamo a tempi finale stimati intorno a 41:30 minuti per gli uomini e 42:30 per le donne), la seconda per tutti gli altri. Ciò è fatto proprio per rispondere adeguatamente ai protocolli Fidal, che prevedono scaglioni massimi in partenza di 500 persone e di evitare ricongiungimenti e seguenti sorpassi nel corso della gara (ricordiamo che il percorso prevede due giri di 5 chilometri). La decisione finale verrà presa in relazione al numero degli iscritti. Orario indicativo di partenza (prima partenza) alle ore 09.30. Iscrizioni limitate a 900 atleti.

Sono previsti i servizi igienici ma NON spogliatoi e deposito borse, in ogni caso il parcheggio di piazza Mercato è situato a pochi metri dall’area partenza/arrivo. Nel pacco gara, tra le altre cose, è prevista la mascherina.

Il ristoro finale sarà tipo “take away”, sempre per il rispetto delle norme anti assembramento.

Le iscrizioni si apriranno lunedì18 gennaio, attraverso il sito http://otc-srl.it/. Il costo di iscrizione è di 13 euro, il pagamento verrà richiesto solo all’atto del ritiro del pettorale. A questo proposito ci appelliamo ai partecipanti con alcune raccomandazioni:

-Tutti quelli che potranno sono invitati a ritirare il pettorale il 6 febbraio, presso la Sala Polifunzionale sita in via Matteotti 35, Magenta. Ciò serve a noi per organizzare meglio la distribuzione e a tutti i partecipanti, per ridurre le eventuali code la domenica mattina

Laddove sono previste iscrizioni del medesimo gruppo sportivo, si raccomanda di organizzare il ritiro collettivo

Si raccomanda in ogni caso di presentarsi con congruo anticipo rispetto agli orari indicati (a breve li renderemo noti)

Una richiesta, iscrivetevi solo se davvero ritenete di correre, per evitarci problemi organizzativi

Per informazioni www.newrt.it oppure la pagina Facebook di Stramagenta.

